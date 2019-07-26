НАБУ і Генпрокуратура прийшли з обшуками в Окружний адмінсуд Києва

НАБУ і Генпрокуратура прийшли з обшуками в Окружний адмінсуд Києва

Укрінформ
Національне антикорупційне бюро України спільно з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури проводять обшуки в Окружному адміністративному суді столиці.

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

“Детективи НАБУ разом з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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