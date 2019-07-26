НАБУ і Генпрокуратура прийшли з обшуками в Окружний адмінсуд Києва
Укрінформ
Національне антикорупційне бюро України спільно з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури проводять обшуки в Окружному адміністративному суді столиці.
Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
“Детективи НАБУ разом з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.