Данилюк розбирається із ситуацією щодо обшуку СБУ на

Данилюк розбирається із ситуацією щодо обшуку СБУ на "АрселорМіттал"

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Укрінформ
Секретар РНБО України Олександр Данилюк з'ясовує обставини щодо обшуку СБУ на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Тривожний виклик. Розбираюся...", - зазначив Данилюк, поширивши звернення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з обшуком СБУ.

У відеозверненні виконувач обов’язків генерального директора ArcelorMittal Кривий Ріг Олександр Іванов зазначив, що сьогодні представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт — третю машину безперервного лиття заготовок. "У нас вилучили копії всіх документів по цьому обладнанню і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання», - зазначив Іванов.

На його думку, такі дії виглядають "дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації в АрселорМіттал Кривий Ріг".

В.о. гендиректора зазначив, що події, що відбуваються останнім часом, ставлять під загрозу розвиток і подальше майбутнє підприємства та його колективу. "Ми нікого не звинувачуємо, але хочемо бути впевненими, що всі дії будуть відбуватися виключно в законодавчому річищі за єдиними стандартами. Тому просимо про підтримку з боку наших партнерів і міжнародних організацій», — додав Іванов.

Як відомо, «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Наразі підприємство є лідером із забруднення повітря у місті та області. На нього припадає понад 30% всіх викидів по області і майже 80% - по Кривому Рогу.

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Днями Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї нарада він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

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