"АрселорМіттал" готовий пустити екоінспекторів на виробництво

«АрселорМіттал Кривий Ріг» готовий пустити на виробництво екоінспекцію і в найкоротші терміни вжити заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Про це заявив т.в.о. генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр Іванов під час «круглого столу» у Дніпропетровській ОДА, в якому взяли участь представники Офісу Президента, «АрселорМіттал», обласна й місцева влада, громадськість. Зустріч проводилася за ініціативи облдержадміністрації на виконання доручень, які поставив під час нещодавньої екологічної наради у Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Ми готові до перевірки. У серпні цілком реально. З нашого боку є добра воля», – запевнив т.в.о. генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр Іванов.

Також у повідомленні зазначається, що учасники наради напрацювали спільний план дій, де передбачено, що підприємство, яке роками ігнорувало контролюючі органи, нарешті надасть всі документи для перевірки. А також дасть змогу представникам державної екологічної інспекції та представникам громадськості провести інспекцію на виробництві. Також учасники зустрічі домовилися, що буде складено короткостроковий план дій, який вже найближчим часом дозволить знизити викиди в повітря. Ці напрацювання підприємство зобов’язалося надати протягом тижня. Реалізацію плану розпочнуть одразу після його затвердження науковцями та громадськістю.

Водночас Дніпропетровська ОДА повідомляє, що під час наради проведено переговори щодо надання грошової компенсації мешканцям Кривого Рогу, які страждають на хронічні захворювання. Водночас про результати цих переговорів не повідомляється.

«Ведемо діалог максимально відкрито й відверто. Тиснути на бізнес, викликати, як-то кажуть, на килим – не маємо наміру. Проте є запит у громадськості та мешканців. Є соціальна напруга у Кривому Розі через екологічну ситуацію в місті. Тому шукаємо порозуміння з головним забруднювачем», – так прокоментував результати зустрічі представник Офісу Президента України Олег Бондаренко.

Як зауважив директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА Руслан Стрілець, за дорученням Президента найближчим часом запрацює екологічна робоча група. До неї увійдуть представники екологічної інспекції, обласної влади, контролюючих органів, громадськості. Очільник групи – експерт з екологічних питань Офісу Президента Олег Бондаренко. Підприємство пообіцяло сприяти робочій групі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної обстановки в місті. Під час цієї нарада він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитись» перед хворими людьми.

За даними екологів, «АрселорМіттал» не допустив екоінспекцію для перевірки на виробництві тричі з 20 червня по 4 липня.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Наразі підприємство є лідером із забруднення повітря у місті та області. На нього припадає понад 30% всіх викидів по області і майже 80% - по Кривому Рогу.