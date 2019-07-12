Екологи просять анулювати дозвіл на викиди “АрселорМіттал”

Громадська спілка "Екологічна рада Криворіжжя" звертається до Мінприроди з пропозицією анулювати дозвіл на викиди металургійного виробництва ПрАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за подання недостовірних даних.

Про це йдеться у зверненні громадської спілки "Екологічна рада Криворіжжя", опублікованому у Facebook.

Як заявляють фахівці, у період з 4 по 17 вересня 2018 року Держекоінспекція провела перевірку металургійного підприємства. Вона, нібито, показала ефективність заходів щодо зменшення викидів від мартенівського виробництва.

Також екологи зазначають, що реконструкцію шостої доменної печі на підприємстві проводили без екологічної експертизи та оцінки впливу на навколишнє середовище.

“Акт перевірки від 28 грудня 2016 року і 18 березня 2018 року - це єдиний доказ, що підприємство виконує умови дозволу на викиди. А з 1 вересня 2018 року всі критерії і акти втратили юридичну силу. Тому документ від 17 вересня 2018 року є недостовірним”, - вважають активісти.

Зазначено, що з 20 червня по 4 липня цього року через звернення жителів екологічна інспекція мала провести позапланову перевірку на підприємстві “АрселорМіттал” щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Фахівців тричі не пустили на територію промислового підприємства. Таким чином, контролюючі органи не можуть визначити, чи є порушення господарської діяльності, на яку є дозволи. При цьому жителі міста неодноразово візуально фіксували наслідки можливих порушень.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної обстановки в місті, де серед іншого було розглянуто це питання.