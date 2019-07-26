Керівництво Окружного адмінсуду тиснуло на суддів КСУ через люстраційний закон — Горбатюк
Про це повідомив керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
"Слідство може говорити про вплив (керівництва ОАСК - ред.) на окремих членів для ухвалення тих чи інших рішень Конституційним судом. Тобто схиляння певних членів Конституційного суду для прийняття тих чи інших рішень", - сказав він.
"Рішення пов'язані зі скасуванням незаконного збагачення і визнання незаконною люстрації", - додав Горбатюк.
За його словами, даний вплив було зафіксовано під час слідчих дій у іншій кримінальній справі.
Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ в п’ятницю, 26 липня, поінформували про проведення обшуків в Окружному адмінсуді Києва в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.
КСУ 26 лютого визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.
Закон про люстрацію ще перебуває на розгляді в КСУ.