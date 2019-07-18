Політики та експерти обговорили альтернативи олігархічним телеканалам

Суспільне мовлення є альтернативою олігархічним телеканалам, а також інструментом для формування національної ідентичності.

Про це сказав представник політичної партії «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович на публічній дискусії між представниками різних політсил в Укрінформі.

“Робота щодо вибудовування якихось механізмів захисту від російської агресії повинна продовжуватися і відповідно будемо напрацьовувати відповідну законодавчу базу. Безперечно, повинна бути подальша підтримка Суспільного телебачення, як з одного боку альтернативи до, на жаль, олігархічного телебачення, яке є в Україні, а з іншого боку, як інструмент для формування питань національної ідентичності та культури”, - сказав В'ятрович.

Він зазначив, що держава однозначно повинна сприяти розвитку Суспільного і повністю його підтримувати. За його словами, за підтримки, з одного боку, і при посиленні повноважень Нацради з іншого боку, держава зможе контролювати олігархічні медіа.

Під час дискусії представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Маркіян Лубківський наголосив, що головною функцією Суспільного мовлення є подання чесної, достовірної та неупередженої інформації , яку, як продукт зможуть одержувати громадяни України. “Має бути контент, має бути фінансування і має бути відповідна підтримка з боку держави”, - сказав він.

Водночас він зауважив, що деолігархізація є складним процесом і майже нереальним.

“У всьому світі багаті люди володіють засобами масової інформації, просто система їхнього функціонування є зовсім іншою. Тому говорити про те, щоб забрати в олігарха канал, це очевидно по-дитячому і неправильно”, - сказав Лубківський.

Представниця політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Еміне Джапарова зазначила, що надання Нацраді більших повноважень для адекватної реакції на загрозу є цілком правильним рішенням, але це не має бути саме політичним рішенням.

“Інший момент для того, щоб це не були політичні рішення... мають бути сформовані і законодавчі рамки для того, щоб діяла Національна рада, іншої логіки не може бути. Все одно ми втрутимось в систему правоохоронних органів і судової системи, тому що в демократичному світі має бути процес”, - сказала вона.

У свою чергу представниця політичної партії «Голос» Таміла Ташева зауважила, що Нацраду потрібно не тільки перезавантажувати, а й надавати додаткові повноваження. У цьому випадку, за її словами, Нацрада могла б накладати певні обмеження на олігархічні медіа.