Більше половини партій та їхніх лідерів використовують у FB "мову ворожнечі"

Понад половина найпопулярніших партій та їхніх офіційних лідерів у Facebook використовують "мову ворожнечі".

Про це йдеться у результатах презентованого в Укрінформі проміжного звіту за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа парламентської виборчої кампанії в Україні.

"Більшість партій та їхніх лідерів у Facebook будують свою стратегію на критиці опонентів, уникаючи озвучування власної позиції або висловлюючи її дуже узагальнено. При цьому небагато партій активно промотують окремих кандидатів зі свого виборчого списку. Натомість у своїй риториці покладаються на впізнаваний бренд лідера. Понад половина партій та їхніх лідерів у Facebook використовують мову, що розпалює ворожнечу", - йдеться у результатах дослідження.

У звіті відзначено, що четверо лідерів партій (Дмитро Разумков, Ігор Смешко, Олег Ляшко, Олег Тягнибок) ведуть особисті акаунти, а не публічні сторінки - це не дозволяє розміщувати рекламні дописи та не дає бачити, з якої країни ведеться сторінка.

Як зазначається, меседжі на сторінках партій були здебільшого популістичні: знизити тарифи, підвищити зарплати, домовитись про мир. Водночас партії не пропонували ідеологій або цілісних концепцій розвитку країни.

"Головний "розлом" відбувся по лінії "Росія-Європа". Найбільш виразні меседжі щодо майбутнього країни висловлювали "Європейська солідарність" та "Голос" (проєвропейський вектор), а також проросійські сили "Опозиційна платформа - За життя" та "Опозиційний блок". Решта політсил або утримуються від чітких заяв, або обмежуються критикою опонентів, не акцентуючи власної позиції", - йдеться у результатах моніторингу.

У рамках проведеного дослідження експерти промоніторили в період з 22 червня по 12 липня 2019 року соціальні мережі - facebook-сторінки десяти найпопулярніших партій та їхніх офіційних лідерів: "Слуга народу", Дмитро Разумков, "Європейська солідарність", Петро Порошенко, "Опозиційна платформа - За життя", Юрій Бойко, Батьківщина", Юлія Тимошенко, "Голос", Святослав Вакарчук. "Сила і честь", Ігор Смешко, Олег Ляшко, "Громадянська позиція", Анатолій Гриценко, "Опозиційний блок", Олександр Вілкул, ВО "Свобода", Олег Тягнибок.

Загалом незалежні спеціалісти моніторили випуски новин у прайм-тайм на десяти національних каналах (UA:Перший, 1+1, Інтер, Україна, ICTV, СТБ, 112Україна, Прямий, 5 канал та NewsOne), кожен випуск ток-шоу чи дебатів ("Пульс", "Прямий ефір зі Світланою Орловською та Миколою Вереснем". "Свобода слова", "Право на владу", "Український формат", "Зворотній відлік", "Народ проти"), вісім онлайн-змі (obozrevatel.com, segodnya.ua, strana.ua, korrespondent.net, pravda.com.ua, gordonua.com, hromadske.ua, nv.ua).

Як зазначається, команда незалежних спеціалістів з моніторингу продовжить проводити кількісний та якісний аналіз медіависвітлення дострокових парламентських перегонів 2019 року в Україні та презентуватиме кінцеві результати 29 серпня 2019 року.

Моніторинг проводиться коаліцією громадських організацій "Комісія журналістської етики", "Платформа прав людини", "Український інститут медіа та комунікації" та StopFake за підтримки проєктів Ради Європи “Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні” та “Підтримка прозорості інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні, що імплементується у межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

Повний звіт стосовно особливостей висвітлення ЗМІ та телеканалами перебігу виборчих перегонів із зазначенням часу та кількості матеріалів, присвячених кожному з кандидатів, та їх тональності, буде оприлюднено на сайті ГО “Комісія з журналістської етики“.