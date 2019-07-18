Яким партіям підігрують українські ЗМІ: результати медіамоніторингу

18 липня, 10:30 - Пресконференція щодо перших результатів незалежного моніторингу висвітлення в медіа парламентських перегонів в Україні

Організатори: Коаліція громадських організацій «Комісія журналістської етики», «Платформа прав людини», «Український інститут медіа та комунікації» та «StopFake» за підтримки проєктів Ради Європи.

Учасники: Андрій Куликов - голова ГО «Комісія журналістської етики»; Діана Дуцик - медіаекспертка, виконавча директорка ГО «Український інститут медіа та комунікації»; Олександр Бурмагін - медіаюрист, виконавчий директор ГО «Платформа прав людини»; Ольга Юркова - медіаекспертка, співзасновниця «StopFake»; Єлизавета Кузьменко - координаторка медіамоніторингу.

Коротко. Під час пресконференції будуть оприлюднені результати моніторингу з 22 червня по 12 липня 2019 року, які включають наступні дані:

- як висвітлювалась парламентська виборча кампанія в новинах 10-ти загальнонаціональних телеканалів та 8-ми онлайн-ЗМІ;

- що відбувалося на основних ток-шоу;

- як російський інформаційний вплив відображався на українських медіа;

- гендерний моніторинг ЗМІ;

- як партії та їх лідери використовували соціальну мережу Facebook.

Додатково. Моніторинг проводиться Коаліцією громадських організацій – «Комісія журналістської етики», «Платформа прав людини», «Український інститут медіа та комунікації» та «StopFake» за підтримки проектів Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» та «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні», що імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 рр.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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