Телеканали "вмонтовують" виборчу агітацію у новини - медіаюрист

Українські телеканали, як і за президентської кампанії, продовжують "вмонтовувати" агітаційні матеріали у випуск новин, що є порушенням.

Про це під час презентації в Укрінформі проміжного звіту за результатами незалежного моніторингу висвітлення в медіа парламентської виборчої кампанії в Україні заявив медіаюрист, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини” Олександр Бурмагін.

"Нещодавно була президентська кампанія - і з того часу практично нічого не змінилось. В кращий бік - це точно. Телеканали далі продовжують порушувати законодавство, відповідальність за такі порушення відсутня і, відповідно, почастішали випадки більш "нахабних порушень" - безпосередньо в новини вмонтовуються агітаційні матеріали, відверто агітаційного характеру сюжети", - заявив він.

Медіаюрист наголосив, що, оскільки відсутня фактична відповідальність за порушення, медійники "сприймають це як можливість ігнорувати будь-які правила".

"Класичними порушеннями, які фіксує наш моніторинг, є надання не всіх реквізитів при публікації результатів соціологів, під час соцпитування в студії телеканали не роблять плашку, що це є нерепрезентативне опитування", - додав експерт.

Крім того, експерти, що проводили моніторинг, зафіксували випадки замовних сюжетів (джинси).

Як зазначається, дані для медіамоніторингу було зібрано 13 незалежними спеціалістами.

Також за період моніторингу з 22 червня по 12 липня 2019 року було зафіксовано 93 можливих порушення Кодексу етики українського журналіста серед медіа, щодо яких здійснювався моніторинг. Ці порушення було передано на розгляд Комісії з журналістської етики як органу саморегулювання журналістів та редакцій. Комісія винесла 6 рішень (4 у формі публічного осуду та 2 - у формі дружнього попередження) щодо телеканалів "1+1", "NewsOne", "ICTV" та онлайн видань "Обозреватель" та "Гордон".

Загалом незалежні спеціалісти моніторили випуски новин у прайм-тайм на десяти національних каналах (UA:Перший, 1+1, Інтер, Україна, ICTV, СТБ, 112 Україна, Прямий, 5 канал та NewsOne), кожен випуск ток-шоу чи дебатів ("Пульс", "Прямий ефір зі Світланою Орловською та Миколою Вереснем", "Свобода слова", "Право на владу", "Український формат", "Зворотній відлік", "Народ проти"), вісім онлайн-ЗМІ (obozrevatel.com, segodnya.ua, strana.ua, korrespondent.net, pravda.com.ua, gordonua.com, hromadske.ua, nv.ua).

Також експерти промоніторили соціальні мережі - Facebook-сторінки десяти найпопулярніших партій та їхніх офіційних лідерів: "Слуга народу", Дмитро Разумков, "Європейська солідарність", Петро Порошенко, "Опозиційна платформа - За життя", Юрій Бойко, Батьківщина", Юлія Тимошенко, "Голос", Святослав Вакарчук, "Сила і честь", Ігор Смешко, Радикальна партія, Олег Ляшко, "Громадянська позиція", Анатолій Гриценко, "Опозиційний блок", Олександр Вілкул, ВО "Свобода", Олег Тягнибок.

Як зазначається, команда незалежних спеціалістів з моніторингу продовжить проводити кількісний та якісний аналіз медіависвітлення дострокових парламентських перегонів 2019 року в Україні та презентуватиме кінцеві результати 29 серпня 2019 року.

Моніторинг проводиться коаліцією громадських організацій "Комісія журналістської етики", "Платформа прав людини", "Український інститут медіа та комунікації" та StopFake за підтримки проектів Ради Європи “Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні” та “Підтримка прозорості інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні, що імплементується у межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

Повний звіт стосовно особливостей висвітлення ЗМІ та телеканалами перебігу виборчих перегонів із зазначенням часу та кількості матеріалів, присвячених кожному з кандидатів, та їх тональності, буде оприлюднено на сайті ГО “Комісія з журналістської етики”.