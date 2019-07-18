У Держреєстрі виборців кажуть, що "мертві душі" у списках — не проблема

Можлива наявність у виборчих списках "мертвих душ" не є проблемою в масштабах усієї України, адже їхня кількість дуже мала.

Про це розповів у коментарі Укрінформу керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

"Це поодинокі випадки. У масштабах країни це не може мати абсолютно ніякого значення. І це зовсім не значить, що за цим записом, який навіть з'явився у списку виборців, хтось отримає виборчий бюлетень. А якщо це станеться, то це буде кримінальний злочин. Я хочу сказати, що це не є взагалі ніякою проблемою зараз, тому що кількість таких записів настільки мала", - сказав він.

За його словами, на підготовку списків виборців до дня голосування потрібно 10 днів, що є своєрідною "мертвою зоною", де Державний реєстр виборців не бачить усіх змін, які відбуваються у реєстрі.

"За ці 10 днів відбувається близько 150 тисяч різноманітних подій з виборцями. Близько 20 тисяч — це ті люди, які померли у цей час. Безумовно, запис у списку виборців буде про цю особу. Це зрозуміло, тому поодинокі випадки будуть, тому що списки виборців переглядаються не в день голосування", - зазначив Стельмах.

Читайте також: ЦВК дозволила полярній станції в Антарктиді виготовити бюлетені

Крім того, за його словами, ще однією причиною появи "мертвих душ" у списках є несвоєчасна подача відомостей до Державного реєстру виборців.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Фото: Ірина Бахурська