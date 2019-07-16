ЦВК дозволила полярній станції в Антарктиді виготовити бюлетені

Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії на полярній станції України виготовити виборчі бюлетені з виборів народних депутатів.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

"Розглянувши відповідне подання, Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці № 801052 ОВО № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ДВК на полярній станції може виготовити 13 бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та ще 13 бюлетенів для голосування в ОВО № 223.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.