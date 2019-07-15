ЦВК зняла з виборів одного з кандидатів від Опоблоку

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Ірини Комар кандидатом у народні депутатом, включеної до виборчого списку партії "Опозиційний блок" під № 131 під час позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Комар І.І., включеної до виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок" під № 131, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК пояснили це рішення тим, що, за інформацією щодо перетину державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою, Ірина Комар за період 2015-2018 років кілька разів перебувала за кордоном понад 90 днів.

Водночас у ЦВК зауважили, що телефоном Комар повідомила комісію, що пояснень стосовно свого тривалого (понад 90 днів) перебування за межами України надати не може, а також подавати підтвердні документи не буде.

"Таким чином, Комар І.І. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - підкреслили в Центрвиборчкомі.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначені на 21 липня.