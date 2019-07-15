Омбудсмен РФ: У списку росіян, які перебувають під слідством в Україні, відбулися зміни

"За рік з моменту обміну списками, за якими ми працюємо з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, відбулися зміни, і ми сьогодні попередню роботу провели за цими списками. З російського списку по 50 громадянах Росії 27 осіб перебувають у місцях позбавлення волі. З них відбувають покарання 13 осіб, немає рішення апеляційних проваджень п'ятьом, немає винесення судових рішень у першій інстанції щодо 8 осіб, рішення суду першої інстанції не набрали законної сили відносно однієї людини. І 23 людини у нас на свободі з цього списку, в тому числі, щодо них прийнято рішення про заміну запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі на підписку про невиїзд ", - розповіла Москалькова.

Вона також зазначила, що разом з Денісовою має намір провести повну ревізію списків громадян Росії і України, які перебувають на відповідних територіях Росії та України в місцях позбавлення волі, і намітити план дій з надання їм гуманітарної допомоги. Зокрема, надати можливість запрошення незалежних лікарів у тому випадку, коли розходяться позиції з охорони здоров'я або родичі оскаржують або сумніваються у висновках медиків.