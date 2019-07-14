Глава УГКЦ - про вибори в Раду: Це битва за свободу та незалежність

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) закликав українців слухатися голосу сумління під час голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це він сказав під час загальнонаціональної прощі, що завершилася у селі Зарваниця на Тернопільщині, де зберігається чудотворний образ Божої Матері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сюди, до цього чудотворного місця кожен із нас у своїх серцях і душах приніс часточку своєї Батьківщини. Буквально через тиждень перед Україною постане ще один вибір, битва за її свободу та незалежність. Готуючись до цієї події, дуже уважно думайте, кого ви слухаєте. Слухайтеся голосу власного сумління, коли будете робити свій вибір. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, а ми з вами - мусимо захистити, беручи участь у дострокових парламентських виборах”, - сказав блаженніший Святослав.

“Господи, дай нам віри у вільну незалежну християнську Україну. Ми її збудуємо, ми її захистимо і своїм голосом пустимо Боже життя в Україну, а не чергову навалу її ворогів», - додав Предстоятель УГКЦ.

Як повідомлялося, у загальнонаціональній прощі до Зарваниці 13-14 липня взяли участь понад 80 тис. прочан.

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Цьогорічна проща приурочена 30-річчю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля та молитві за мир в Україні.

Зарваниця - одне із найдавніших чудотворних місць України, історія якого починається з 1240 року. Віками тут б’є цілюще джерело, зберігається чудотворна ікона, на поклоніння якій щороку приходять сотні тисяч вірян.