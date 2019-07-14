На прощу до Зарваниці приїхали 80 тисяч паломників

На прощу до Зарваниці приїхали 80 тисяч паломників

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Укрінформ
У загальнонаціональній християнській прощі до Марійського духовного центру в Зарваниці на Тернопільщині взяли участь більш як 80 тисяч прочан.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної ради.

"Понад 80 тисяч паломників взяли участь у загальноукраїнській прощі до Зарваниці. Зі всіх областей України, АР Крим та з-за кордону прибули віряни на загальноукраїнську прощу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в облраді, деякі з вірян йшли впродовж п‘яти днів. Участь у заходах взяло також духовенство з Чехії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Канади та Польщі.

На прощу до Зарваниці приїхали 80 тисяч паломників / Фото: Пресслужба Тернопільської облради

Інформують, що цьогорічна проща, приурочена 30-річчю виходу Греко-католицької церкви з підпілля та молитві за мир, традиційно розпочалась багатотисячною ходою зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні просили у Матері Божої миру та заступництва для українського народу.

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У неділю, 14 липня, відбулась Архиєрейська божественна літургія під наставництвом глави УГКЦ Святослава Шевчука. Участь у богослужінні взяли також представники різних рівнів влади.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, до забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час проведення загальнонаціональної прощі до Зарваниці 13-14 липня залучено 125 рятувальників та 34 одиниці спецтехніки. Також рятувальники надали для потреб паломників намети для ночівлі та польові кухні, де можна було отримати гарячу їжу.

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