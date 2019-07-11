Призначили нових членів Наглядової ради НСТУ

Національна рада на засіданні 11 липня внесла зміни до складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Новими членами Наглядової ради стали Катерина Дулапчій і Оксана Миронова. Зі складу Наглядової ради виведено Сергія Тарана”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, регулятор врахував подання депутатської групи Верховної Ради України «Воля народу» і депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», а також заяву члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Сергія Тарана про складання своїх повноважень за власним бажанням.

Кандидатура Катерини Дулапчій була запропонована депутатською групою «Воля народу» на заміну Тараса Аврахова, членство якого в Наглядовій раді було припинено рішенням Національної ради 4 квітня цього року.

7 червня до Національної ради надійшла заява Сергія Тарана, делегованого до Наглядової ради суспільного мовника депутатською фракцією партії «Блок Петра Порошенка». Він повідомив про підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, оскільки його обрано членом президії центральної ради політичної партії «Європейська солідарність». Новою кандидатурою до складу Наглядової ради, яку внесла фракція партії «БПП», стала Оксана Миронова.

У своїх поданнях до Національної ради фракції запевнили, що запропоновані ними особи відповідають вимогам частини другої статті 9 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а отже, можуть виконувати повноваження члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Фото: detector.media