Вибори Президента: Нацрада затвердила звіт, як дотримувались закону ТБ і радіо

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії Президента України 2019 року.

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідне рішення ухвалено під час засідання 11 липня.

“У звіті висвітлено питання наглядових повноважень Національної ради, якими вона керувалася під час президентської виборчої кампанії, організації нагляду за дотриманням медіа виборчого законодавства, описано форми і засоби передвиборної агітації, проаналізовано кількість інформаційних повідомлень про кандидатів на пост Президента України. Він подає результати моніторингу ЗМІ, розповідає про застосовані форми прихованої агітації, зафіксовані порушення вимог виборчого законодавства та інших законодавчих норм, особливості проведення виборчої кампанії в регіонах України. Окремі розділи присвячено проведенню передвиборних дебатів і дотриманню іноземними телемовниками українського законодавства про вибори”, - йдеться в повідомленні.

Як зауважила заступник голови Національної ради Уляна Фещук, на підставі підготованих робочою групою висновків розроблені пропозиції змін до чинного виборчого законодавства, які відображені у звіті.

Виборчий процес 2019 року регламентувався Законом України «Про вибори Президента України», відповідно до якого Національна рада хоч і бере участь у виборчому процесі, однак не є його прямим суб’єктом.

Робоча група для нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборів була створена рішенням Національної ради від 20.12.2018 № 2257. До її складу увійшли члени Національної ради, працівники апарату. Усі засідання робочої групи були відкритими, у них брали участь представники Місії БДІПЛ/ОБСЄ зі спостереження за виборами Президента України 2019 року, Офісу Ради Європи в Україні, Національного Демократичного Інституту США, Європейської мережі організацій з моніторингу виборів (ENEMO), Місії зі спостереження за виборами в Україні, Канадської місії спостерігачів за виборами в Україні, CANADEM, Центральної виборчої комісії України, Громадської ради при Національній раді, Незалежної експертної ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році, ГО «Український інститут медіа та комунікації», ГО «Платформа прав людини», ГО «Індустріальний телевізійний комітет», ГМ «Опора», ЗМІ.

Протягом виборчого процесу відбулося 9 засідань робочої групи. На них регулярно розглядалися моніторинги телерадіопрограм щодо виконання телерадіоорганізаціями законодавства під час виборчого процесу. Моніторинг ЗМІ тривав із 1 січня по 21 квітня 2019 року.

Робоча група також розглядала звернення та скарги юридичних і фізичних осіб стосовно діяльності й порушень медіа під час передвиборної кампанії.

Для отримання необхідної додаткової інформації та пояснень щодо зафіксованих регулятором порушень виборчого законодавства Національна рада надсилала листи до компаній. Про результати моніторингів також було поінформовано Центральну виборчу комісію України.

З ініціативи Громадської ради при Національній раді було створено Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році, до складу якої увійшли представники громадських організацій, медіа-юристи, науковці. Експертна рада підготувала 4 висновки щодо спірних та дискусійних матеріалів і ситуацій, які виникали під час виборчих перегонів. Матеріали розміщені на окремій сторінці сайту Національної ради.

В Національній раді нагадали, що 4 липня нею було затверджено склад робочої групи для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії позачергових виборів народних депутатів України. Її очолює заступник голови Національної ради Уляна Фещук.