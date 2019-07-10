Українці назвали корупцію та війну найгострішими проблемами

Українці вважають корупцію в державних органах та воєнні дії на Донбасі найважливішими проблемами на сьогодні.

Про це йдеться в результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, згідно з проведеним опитуванням, на запитання, які три проблеми є найважливішими для України, 48% респондентів відповіли, що це корупцiя в державних органах, та 45% - воєнні дiї на Донбасi.

Зростання цiн ба безробiття турбують 30% населення. Некомпетентнiсть влади - 14%, система охорони здоров'я — 13%. Вiдносини з Росiєю турбують лише 10% населення, статус російської мови - лише 1%.

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Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 року.

Всього було опитано 2400 жителів України віком від 18 років, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%.