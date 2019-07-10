Українці очікують від Президента і Ради завершення війни на Донбасі

Найбільше українці очікують від Президента і Верховної Ради завершення війни на Донбасі, покращення економіки та боротьби з корупцією.

Це засвідчили результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

65% респондентів назвали завершення війни на Донбасі пріоритетом, відповідаючи на запитання, що в першу чергу повинен зробити Президент, щоб підвищити довіру до нього.

Таку ж вимогу ставлять українці і до парламенту, де вимога завершення війни на Донбасі набрала найбільше голосів — 45%.

На другому місці для респондентів - покращення економіки: від Президента цього бажають 39%, від парламенту 34%. На третьому місці - боротьба з корупцiєю: від Президента її очікують 33%, від парламенту 30%.

Дослідження "Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні" проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI). Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 12 по 23 червня 2019 року. Всього було опитано 2400 жителів України віком від 18 років, які мають право голосувати. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, областю і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%. У розподілі щодо політичних симпатій представлені TOП-6 партій.

Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).