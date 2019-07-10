Перші 100 днів: чого українці очікують від Зеленського

Майже половина українців очікує від Президента Володимира Зеленського у перші 100 днів його перебування на цій посаді зниження тарифів на комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, зниження комунальних тарифів чекають від Зеленського 42,8% респондентів. Ще 36,6% опитаних очікують внесення ним у парламент законопроектів про зняття недоторканності з депутатів, суддів і Президента.

Також респонденти вважають, що Президент у перші 100 днів має почати “прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою” про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України (33%); почати/прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів (31,4%); зменшити зарплату топ-чиновникам (17,6%); почати переговори з ЄС і США щодо Донбасу і Криму (14,3%); почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин (12,1%).

Крім того, від Зеленського очікують ініціативи щодо зміни системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками (10%); прискорення розслідування злочинів проти Майдану (9,6%); ініціювання перезапуску НАБУ і САП (4,7%); внесення до парламенту законопроекту про референдуми в Україні (4,7%); арешт російських активів в Україні (4,7%).

Серед очікуваних кроків від Президента і початок переговорів про вступ до ЄС (3,9%); продаж приміщення, машин та інших активів Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента (3,7%); здійснення візиту до Вашингтона і Брюсселя (2,2%) та перенесення Адміністрації Президента в іншу будівлю (0,8%).

Всеукраїнське опитування проводилося КМІС з 25 червня по 7 липня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти у 129 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих АР Крим та Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.