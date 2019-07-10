Перші 100 днів: чого українці очікують від Зеленського
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, зниження комунальних тарифів чекають від Зеленського 42,8% респондентів. Ще 36,6% опитаних очікують внесення ним у парламент законопроектів про зняття недоторканності з депутатів, суддів і Президента.
Також респонденти вважають, що Президент у перші 100 днів має почати “прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою” про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України (33%); почати/прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів (31,4%); зменшити зарплату топ-чиновникам (17,6%); почати переговори з ЄС і США щодо Донбасу і Криму (14,3%); почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин (12,1%).
Крім того, від Зеленського очікують ініціативи щодо зміни системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками (10%); прискорення розслідування злочинів проти Майдану (9,6%); ініціювання перезапуску НАБУ і САП (4,7%); внесення до парламенту законопроекту про референдуми в Україні (4,7%); арешт російських активів в Україні (4,7%).
Серед очікуваних кроків від Президента і початок переговорів про вступ до ЄС (3,9%); продаж приміщення, машин та інших активів Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента (3,7%); здійснення візиту до Вашингтона і Брюсселя (2,2%) та перенесення Адміністрації Президента в іншу будівлю (0,8%).
Всеукраїнське опитування проводилося КМІС з 25 червня по 7 липня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти у 129 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих АР Крим та Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.