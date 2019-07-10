У Раду мають шанс пройти шість партій - КМІС
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
“Відповідно до результатів зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають шість партій”, - зазначають соціологи.
Так, серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За життя», 9,2% – за партію «Європейська солідарність». За партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» голоси віддали б 6,2% респондентів.
Також можуть подолати прохідний 5% бар'єр партія Голос (4,4%) голосів і партія «Сила і честь» - 4,1%.
Всеукраїнське опитування проводилося КМІС з 25 червня по 7 липня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти у 129 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих АР Крим та Данбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.