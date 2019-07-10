У Раду мають шанс пройти шість партій - КМІС

На дострокових виборах до Верховної Ради прохідний бар'єр можуть подолати шість партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

“Відповідно до результатів зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають шість партій”, - зазначають соціологи.

Так, серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію «Слуга народу», 14,1% – за партію «Опозиційна платформа – «За життя», 9,2% – за партію «Європейська солідарність». За партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» голоси віддали б 6,2% респондентів.

Також можуть подолати прохідний 5% бар'єр партія Голос (4,4%) голосів і партія «Сила і честь» - 4,1%.

Всеукраїнське опитування проводилося КМІС з 25 червня по 7 липня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти у 129 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих АР Крим та Данбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.