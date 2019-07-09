Гройсман сказав, скільки вклав у виборчу кампанію

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вклав у виборчу кампанію близько 3 мільйонів гривень, і назвав себе найбільшим донором.

Про це він сказав у інтерв’ю в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є фонд виборчий. Він є абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великого бізнесу, у нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор напевно, це я", - сказав Гройсман.

На уточнення ведучої, про яку суму ідеться, Гройсман відповів: "Напевно, сьогодні це біля 3 млн, я не буду на цьому зупинятися".

Як повідомляв Укрінформ, на 21 липня 2019 року призначені позачергові парламентські вибори.

Володимир Гройсман очолює список політичної партії "Українська стратегія Гройсмана", яка бере участь у виборах.

Фото: КМУ