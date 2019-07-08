Гройсман сподівається, що українці оберуть проєвропейську Раду

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що новий парламент, який оберуть 21 липня, буде проукраїнським і проєвропейським.

Про це він сказав час зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зараз в періоді оновлення після виборів президента. Президент оголосив дострокові вибори на 21 липня і я маю надію на те, що новий парламент буде проукраїнським і проєвропейським, тому що там є наші цінності, є наш національний інтерес, там є високі стандарти життя українських громадян і (це - ред.) є стратегічним вектором нашого розвитку”, - сказав Гройсман.

Гройсман подякував Туску за підтримку територіальної цілісності України.

“Наше майбутнє, майбутнє України є в Європейському Союзі, і для того ми маємо відновити нашу територіальну цілісність та провести всі необхідні зміни в середині країни. Шлях ми проходимо непростий, але це стало можливим тільки тому, що ми маємо підтримку наших міжнародних партнерів і, зокрема, вашу підтримку, Європейської комісії, країн Європейського Союзу”, - зазначив Гройсман.

Він зазначив, що сьогодні Україна пройшла лише частину шляху. “Дуже важливо, щоб у майбутньому на шляху європейської інтеграції нашого зближення ми отримали потужну підтримку вже новостворених, після виборів Європейського парламенту, європейських інституцій. Це є надзвичайно важливо на цьому історичному етапі, і ми розраховуємо на міцну підтримку в подальшому Європейського Союзу. І також ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності. Це питання цінностей, поваги до міжнародного права і прагнення того, щоб демократичний світ дав серйозний відпір Росії, російському агресору, який абсолютно очевидно увійшов на територію суверенної держави, своєю зброєю окупував, анексував український Крим, український Донбас”, - зазначив Гройсман.

Читайте також: Зустріч Гройсмана та Могеріні скасували

Водночас він подякував Туску за підтримку України і санкції проти Росії.

“Ми дякуємо також за продовження санкцій проти Росії і хотів би вкотре підкреслити, що санкції були введені якраз тому, що Росія на нас напала, і очевидно, що вони можуть бути переглянуті, тільки тоді коли Росія забере свої війська і ми відновимо контроль над кордоном нашої держави”, - сказав Гройсман.