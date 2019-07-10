Уряд розгляне надання статусу учасника бойових дій борцям за незалежність

Уряд у середу затвердить порядок надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме це питання міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він також ініціюватиме внесення змін до порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запропонує колегам погодити законопроєкт про професійну (професійно-технічну) освіту, а також схвалити низку проєктів постанов, якими буде затверджено порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, а також врегулювати питання державних ключових лабораторій.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян ініціюватиме розгляд питання щодо виходу з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун внесла на розгляд членів КМУ проєкти постанов про зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про затвердження положення про центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вона пропонує провести моніторинг наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

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Міністр фінансів Оксана Маркарова ініціюватиме розгляд питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту “Основний кредит для аграрної галузі — Україна”, а також внесення змін до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

У порядку денному — ініціатива щодо реалізації експериментального проєкту стосовно створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та низка інших важливих питань.