У НАЗК розповіли про повну перевірку декларацій 14 народних депутатів
Про це повідомляє пресслужба агентства.
"На засіданні 5 липня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 45-ти декларацій. Серед цих декларацій є подані народними депутатами України, суддями та іншими суб’єктами декларування", - йдеться у повідомленні.
Перевірки 31 з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Перевірка 3 декларацій – за повідомленнями від правоохоронних органів та викривача: наведені у них факти не підтвердились.
Перевірки інших декларацій були розпочаті на підставі статті 50 Закону України "Про запобігання корупції".
Так Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих нардепами: Олександром Бакуменком, Оксаною Білозір, Віктором Бондарем, Юрієм Бубликом, Дмитром Добродомовим, Ігорем Котвіцьким, Олегом Купрієнком, Андрієм Лопушанським, Оленою Матузко, Іваном Мірошніченком, Тетяною Остріковою, Іриною Сусловою, Косянтином Усовим та Юрієм Чижмарем.