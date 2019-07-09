У НАЗК розповіли про повну перевірку декларацій 14 народних депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати повних перевірок 45 декларацій, у тому числі поданих 14-тьма народними депутатами.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"На засіданні 5 липня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 45-ти декларацій. Серед цих декларацій є подані народними депутатами України, суддями та іншими суб’єктами декларування", - йдеться у повідомленні.

Перевірки 31 з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Перевірка 3 декларацій – за повідомленнями від правоохоронних органів та викривача: наведені у них факти не підтвердились.

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Перевірки інших декларацій були розпочаті на підставі статті 50 Закону України "Про запобігання корупції".

Так Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих нардепами: Олександром Бакуменком, Оксаною Білозір, Віктором Бондарем, Юрієм Бубликом, Дмитром Добродомовим, Ігорем Котвіцьким, Олегом Купрієнком, Андрієм Лопушанським, Оленою Матузко, Іваном Мірошніченком, Тетяною Остріковою, Іриною Сусловою, Косянтином Усовим та Юрієм Чижмарем.