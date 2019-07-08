До адмінсуду Києва надійшов позов щодо призначення у ВККС

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Тетяни Весельської призначення Миколи Сіроша членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов Тетяни Весельської до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо скасування наказу згідно з яким, новим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України замість Тетяни Весельської було призначено Миколу Сіроша”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Омбудсмана "Про внесення змін до наказу 191/к від 04.04.2019 "Про призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", а також витребувати у відповідача належним чином завірену копію цього наказу.

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Водночас повідомляється, що до позовної заяви додано заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу.

“Суд, розглянувши дану заяву, – відмовив у її задоволенні, оскільки позивачем не надано суду належних та достатніх доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до прийняття рішення у справі, або неможливості захисту таких прав та інтересів без вжиття заходів забезпечення позову”, - інформує пресслужба.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.