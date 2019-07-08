До адмінсуду Києва надійшов позов щодо призначення у ВККС
Про це інформує пресслужба суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов Тетяни Весельської до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо скасування наказу згідно з яким, новим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України замість Тетяни Весельської було призначено Миколу Сіроша”, - ідеться в повідомленні.
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Омбудсмана "Про внесення змін до наказу 191/к від 04.04.2019 "Про призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", а також витребувати у відповідача належним чином завірену копію цього наказу.
Водночас повідомляється, що до позовної заяви додано заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу.
“Суд, розглянувши дану заяву, – відмовив у її задоволенні, оскільки позивачем не надано суду належних та достатніх доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до прийняття рішення у справі, або неможливості захисту таких прав та інтересів без вжиття заходів забезпечення позову”, - інформує пресслужба.
Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.