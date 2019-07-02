ВККСУ оголосила конкурс на 505 посад суддів
Укрінформ
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на зайняття 505 вакантних посад у місцевих загальних судах.
Про це інформують у ВККСУ.
"Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 2 липня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах", - ідеться в повідомленні.
Також на сайті відомства вказано, в яких саме судах та на скільки посад оголошено конкурс.
Зазначається, що документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів подаються кандидатом на посаду судді поштою за адресою: 03109, м. Київ, ВККСУ від 2 липня 2019 року.
Питання допуску кандидатів до участі у конкурсі розглядатиметься 19 липня. Конкурс проводитиметься 7 серпня в приміщенні ВККСУ.