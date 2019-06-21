ВККС скоро оголосить конкурс на 630 посад суддів у загальні місцеві суди - голова ВРП

Вища кваліфікаційна комісія суддів України найближчим часом оголосить конкурс на 630 вакантних посад суддів у діючих місцевих загальних судах.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха під час вступного слова на фаховому обговоренні Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, що транслювалося на сайті ВРП.

“Найближчим часом у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України буде оголошено конкурс на 630 вакантних посад у загальні місцеві суди”, - зазначив Говоруха.

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З його погляду, така кількість не виправить ситуацію, але вже сприятиме тому, що суди отримають суддів і ситуація значно покращиться.

Водночас на сайті ВРП зазначається, що відповідне звернення було ухвалено Радою на засіданні в четвер за результатом розгляду пропозицій Державної судової адміністрації України щодо визначення кількості вакантних посад суддів у конкретних місцевих судах, на зайняття яких буде оголошено конкурс.

Також зазначається, що, за інформацією ВККСУ, на сьогодні участь у конкурсі на зайняття посад суддів готові взяти 722 кандидати.

Раніше повідомлялося, наразі понад 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60% від штатної чисельності. Окрім того - понад 2 тисячі суддів були звільнені з посад за останні два роки.