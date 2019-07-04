Понад 14 тисяч вступників на правничі спеціальності склали ЗНО в магістратуру

Понад 14 тисяч бакалаврів правничих спеціальностей склали єдине фахове вступне випробування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"14 259 вступників, які вирішили цього року скласти “ЗНО в магістратуру” для вступу на правничі спеціальності, пройшли єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Це 87,6% від загальної кількості зареєстрованих на іспит учасників. Попередньо пройти випробування виявили бажання 16 277 осіб", - йдеться у повідомленні.

Складати ЄФВВ мали лише ті, хто планує вступати цього року в магістратуру на спеціальності “Право” та “Міжнародне право”.

Читайте також: МОН змінило терміни проведення творчих конкурсів для абітурієнтів

Зазначається, що ті вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Вони мають упродовж 3 днів з моменту проведення тестування подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня вступники на правничі спеціальності, а також низку інших спеціальностей складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.