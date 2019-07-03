Двоє киян відсудили у Росії по 100 тисяч за військову агресію

Він повідомив, що команда "Сили права" виграла вже тисячі справ проти РФ, де потерпілі отримують суттєво більші суми. До прикладу, минулого тижня "Сила права" відсудила для кримської журналістки Анни Андрієвської понад 1 млн грн.

За словами Данилюка, для забезпечення позовів "Сили права" вже арештовано 3,5 млрд дол., що належать РФ і перебувають в Україні, та здійснюється робота над арештами російських стратегічних активів, що знаходяться у США та ЄС, до прикладу, російської частки в "Північних потоках".

На переконання Данилюка, "Росія має заплатити українцям за агресію кілька трильйонів доларів, а арешт стратегічних активів РФ навіть на десятки мільярдів - дієвий інструмент примусу Росії до миру та відновлення територіальної цілісності України".

"Коли сьогодні деякі політикани розповідають нам про мир за будь-яку ціну, ми повинні розуміти цю ціну. Якщо уряд піде на поступки і визнає, що Росія не винна в агресії, трильйони доларів на відновлення зруйнованого Донбасу та на компенсації потерпілим доведеться платити з українського, а не російського бюджету", - пояснює Данилюк.

"Сила права" надає постраждалим від російської агресії безкоштовну юридичну підтримку на всіх етапах судового процесу до фінального рішення та фактичної виплати компенсації.

Як зазначається на сайті організації, станом на травень 2019 року допомогою "Сили права" скористалися понад 25 тисяч громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Загалом отримано понад 500 позитивних судових рішень на користь позивачів.