Канада вважає проявом агресії видачу РФ паспортів жителям ОРДЛО - Фріланд

Канада вважає проявом агресії видачу Росією своїх паспортів громадянам окупованих територій на сході України та заявляє про невизнання цих документів.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час Конференції з підтримки українських реформ у Торонто, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми заявили про невизнання паспортів, виданих Росією жителям окупованого Донбасу. Це важливий крок", - підкреслила глава канадського МЗС.

Вона уточнила, що це не стосуватиметься громадян, які спочатку мали російське громадянство та постійно мешкали на території РФ. Водночас, за її словами, люди, які проживають в окупованому Донбасі, теж можуть отримати канадські візи.

Для цього вони повинні підтвердити громадянство України, подавши для отримання віз українські закордонні паспорти.

"Канада розглядає видачу російських паспортів цим людям продовженням акту агресії проти України, і ми засуджуємо це. Саме тому ми прийняли таке рішення", - наголосила глава МЗС Канади.