Чехія засудила рішення РФ про "паспортизацію" Донбасу - посол

МЗС Чехії засудило рішення РФ про видачу паспортів громадянам України, які мешкають на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"МЗС Чехії Томаш Петршічек за результатами засідання #FAC: Чехія засудила рішення РФ про видачу паспортів громадянам України, які мешкають на Донбасі. Це порушує суверенітет України та Мінські домовленості. Невизнання ЄС цих паспортів було б правильним кроком", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що мешканці Донецької та Луганської “народних республік” почали отримувати російські паспорти у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна. Процедура видачі включає знімання відбитків пальців та прийняття присяги громадянина РФ.