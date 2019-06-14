Росія почала роздачу паспортів в ОРДЛО - Гройсман висловив позицію України

Україна не визнає, і ніколи не визнаватиме громадянство, яке видає країна-агресор Росія. І закликає усіх міжнародних партнерів підтримати таку позицію.

Про це написав у Тwitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що перші 64 мешканці окупованого Донбасу отримали паспорти РФ.

“Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції”, - йдеться у дописі.

Як повідомив ТАСС, сьогодні мешканці Донецької та Луганської “народних республік” почали отримувати російські паспорти у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна. Процедура видачі включає знімання відбитків пальців та прийняття присяги громадянина РФ, пише інформагентство. За інформацією ТАСС, у двох паспортних центрах, спеціально відкритих у Ростовській області, сьогодні видадуть 34 паспорта мешканцям “ДНР” і 30 паспортів мешканцям “ЛНР”.

Також ТАСС повідомляє, що наразі МВС РФ отримало близько 12 тисяч заявок на отримання російського паспорту від мешканців окупованих територій Донбасу.