На саміті Ради ЄС розглянуть російську "паспортизацію" Донбасу

Лідери країн-членів ЄС на наступному саміті планують заявити у проекті висновків саміту про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає громадянам окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

“Досить багато про Росію у проекті підсумків саміту Ради ЄС. Заклик щодо звільнення 24 моряків, захоплених у районі Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів (на Донбасі — ред.) та заклик до поновлення переговорних зусиль щодо Мінських домовленостей”, - написав він.

Саміт Ради ЄС відбудеться 20-21 червня у Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення з гуманітарною метою категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про надання громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку". В документі говориться, що жителі окупованих територій України - Донецької та Луганської областей - мають право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою. Зокрема, їм не потрібно отримувати дозвіл на тимчасове проживання і посвідку на проживання.

У заяві делегації Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, зазначається, що ЄС вважає рішення Кремля щодо видачі паспортів населенню ОРДЛО спробою дестабілізувати Україну і уважно слідкуватиме за ситуацією навколо видачі російських паспортів українцям.