Метою "паспортизації" ОРДЛО є не анексія, а тиск на нову українську владу — експерти

Метою рішення президента РФ Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі російських паспортів на окупованому Донбасі є тиск на нову українську владу, але не анексія території.

Про це сказав на засіданні круглого столу на тему: "Російський паспорт. Ілюзія імперського пряника" в Укрінформі народний депутат ІІІ-VI скликань Тарас Чорновіл.

Зокрема, за його словами, у цьому рішенні Кремля про паспортизацію на Донбасі більше політичних факторів, які мають створити тиск на нову владу. "Це фактор додатково ризику, фактор протистояння, додатковий тиск. Те, що відбувається спрямовано не на анексію територію, бо вони (території Донбасу - ред.) не потрібні РФ, а на створення відповідного плацдарму, який буде мати реальне подвійне громадянство, що створить конфлікт з конституційними нормами в Україні", - зазначив Чорновіл.

На його переконання, паспортизація - це створення певного хаосу, створення плацдарму для можливих провокації і відповідний шантаж для поглиблення тиску під час переговорного процесу. “Це основні завдання”, - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що російська паспортизація на Донбасі кардинально відрізняється від паспортизації окупованого Криму і не призведе до анексії.

“Паспортизація на Донбасі кардинально відрізняється від обставин і цілей паспортизації в дуже жорсткій формі з іншими механізмами у Криму, де треба було робити дуже непрості дії для того, щоб відмовитись і не отримати цього громадянства. На Донбасі інший механізм, який не передбачає подальшої анексії”, - сказав Чорновіл. Він пояснив, що надання російського громадянства на окупованому Донбасі відбувається не взамін скасування українського, а на підставі документів, які підтверджують так зване громадянство “ДНР” і “ЛНР”. Громадянство ж України мають право зберегти.

Водночас Чорновіл не виключив, що надання громадянства Росії в ОРДЛО може бути димовою завісою для надання російського громадянства всім, хто цього забажає. Мова йде, зокрема, про заробітчан, які працюють в РФ, і це, за словами експерта, “міна повільної дії”. “Ми знаємо, що багато мешканців Західної України працюють у РФ, і ми матимемо проблеми...”, - зазначив Чорновіл, додавши, що потрібно ухвалити закони, які б цьому запобігали.

У свою чергу політолог Володимир Цибулько вважає, що паспортизація на окупованому Донбасі дасть можливість поповнити незаконні збройні формування місцевим населенням через ревізію чоловічого населення.

Крім того, за словами експерта, під тиском зовнішніх обставин РФ готується “не тільки упхати ці територію у тіло України, а й пов'язати місцеве населення з РФ, і тому для забезпечення їх прав РФ може задіяти потрібні їй механізми”.

Цибулько також вважає, що мова не йде про анексію, а мова йде про федералізацію.

Політичний експерт Олеся Яхно також вважає, що у Росії до Криму і Донбасу різне ставлення. За її словами, щодо Криму стоїть завдання зробити анексію незворотною, і тому там було насильницьке нав'язування російського паспорту. На Донбасі інша ситуація - це прив'язати Україну політично, тобто знову зробити “один народ” і закріпити можливість політичних втручань, сказала вона. “Це дуже вигідно сказати, що напряму захищаються російські громадяни”, - додала експерт.