Поки немає прогресу у "Мінську", Росія не зможе повернутися до G8 — Макрон
Про це французький лідер заявив в інтерв'ю франкомовному швейцарському телеканалу RTS.
«Я вважаю, що сьогодні Росія повинна докласти зусиль… Я вважаю, поки немає чіткого і дієвого прогресу у Мінському процесі, відновлення G8 не може бути», - наголосив президент Франції, яка нині головує у «Великій сімці».
Відтак, Макрон виключив участь президента РФ Володимира Путіна у саміті G7, який французька сторона прийматиме 24-26 серпня у місті Біарріц, через відсутність прогресу в урегулюванні «української кризи».
Натомість, він заявив, що планує впродовж найближчих тижнів активізувати динаміку стратегічного діалогу з Москвою та обговорити це питання особисто з Путіним.
Як відомо, Росію виключили із формату G8 після початку військової агресії проти України та окупації Криму.