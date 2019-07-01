Посадовець Міноборони виводив кошти “Антонова” за кордон

Контррозвідники СБУ викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний посадовець Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання та привласнення коштів державного підприємства “Антонов”. Оборудка відбувалась через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв. Унаслідок протиправних дій зловмисника стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад п’ять мільйонів гривень.

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У рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами СБУ слідчі Святошинського управління поліції провели санкціоновані слідчі дії.

“Під час обшуків правоохоронці виявили проекти та чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладались угоди. Також виявлено записи “чорної” бухгалтерії тіньових оборудок, документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи”, - додають у відомстві.

Наразі слідчі оголосили зловмиснику про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється також можлива причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони.