Зеленський провів нараду РНБО щодо розкрадань в Укроборонпромі
Про це Президент Володимир Зеленський заявив 27 червня під час наради РНБО щодо стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України, повідомляє прес-служба глави держави.
«Коли ми з вами дивилися журналістські розслідування щодо корупції в оборонній сфері, разом з нами їх дивилися наші бійці та їхні родичі. Якщо виявлені порушення викликають неймовірне обурення у нас, спробуймо відчути, як на це реагують вони. Я дивитимуся на цю ситуацію очима тих, хто захищає Україну», – сказав Президент.
Він наголосив, що ті, хто крав у армії, мають бути покарані, а "ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією”.
Президент констатував, що сфера оборонних закупівель не реформована і є найменш прозорою з-поміж усіх.
«Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати», – підкреслив глава держави.
За його словами, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, а секретність має залишатися там, де вона є доцільною.
"Наша мета – вдосконалювати систему демократичного цивільного контролю, збільшувати контрольну роль парламенту, співпрацювати з громадськими організаціями, формувати ефективні процедури та ефективні інститути й дотримуватися законодавства», – наголосив Зеленський.
Глава держави також відзначив активізацію деяких правоохоронних органів у цій сфері.
У нараді під головуванням Президента взяли участь генеральний прокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, т. в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств.
Зеленський заслухав доповіді про перебіг реформування оборонно-промислового комплексу.
Під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.
Глава держави доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.
Фото: president.gov