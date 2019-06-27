Забезпечення армії заблоковане через обшуки ДБР — Міноборони

У зв'язку з вилученням оригіналів документів, зразків-еталонів та всіх електронних носіїв робота Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ повністю заблокована.

Про це на брифінгу в четвер заявив начальник управління Дмитро Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас були вилучені оригінали документів, робочі зразки і, відповідно, всі електронні носії інформації. Це говорить про те, що повністю паралізована робота нашого головного управління. Ні видати висновок на проведення торгів, ні отримати готову продукцію ми зараз не можемо. Тобто повністю зупинено постачання в армію засобів захисту. Наскільки довго це буде тривати, ми не знаємо, але на сьогодні ми нічого робити не можемо. Ми просили залишити оригінали документів, ми просили залишити робочі зразки, ми просили залишити зразки-еталони, але нас не почули”, - наголосив Марченко.

За словами адвоката Володимира Охріменка, який виступає стороною захисту у справі, під час проведення обшуку були вилучені документи, які не вказані у переліку, визначеному судом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у четвер волонтер і громадський діяч Юрій Бірюков заявив, що відсьогодні Міністерство оборони не має права купувати або приймати на склади жодного елемента речового забезпечення, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили оригінали всієї робочої документації.

Напередодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР проводить 40 обшуків у справі за фактом закупівлі для потреб Міністерства оборони непридатного майна за завищеними цінами.