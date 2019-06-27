Бірюков заявляє, що Міноборони не зможе купувати каски й бронежилети через обшуки

«Слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управлінні розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України сьогодні вранці. Ні, вони не знайшли гроші або злато-срібло. Ні, вони не знайшли жодних компроматів. А вони й не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони, на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку», - зазначив він.

За словами Бірюкова, від сьогодні Міністерство оборони не має права купувати або приймати на склади жодного елемента речового забезпечення. «Від сьогодні Міністерство оборони України не має право купувати каски й бронежилети. Зовсім. Взагалі. Крапка», - додав він.

Бірюков наголосив, що кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. «Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися», - заявив він.

Бірюков наголосив, що під час обшуків можна було зробити копії документів або запросити їх офіційно, а також завантажити документацію з сайту Міноборони. Але замість цього співробітники ДБР вилучили оригінали, а вони є ключовими для оголошення нових закупівель або прийому вже закупленого раніше.

«І ще один момент. Дехто Портнов написав вчора про те, що це його «привіт Порошенку». Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери ... де ... а матеріали ... Росія? За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції», - підсумував Бірюков.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня у волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, який був радником п'ятого президента України Петра Порошенка, проходили обшуки.

Партія «Європейська солідарність», від якої Бірюков балотується в парламент, заявила, що розцінює обшуки як частину реваншу, спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав ЗСУ протистояти путінській агресії.

Пізніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив на брифінгу, що ДБР проводить 40 обшуків у справі за фактом закупівлі для потреб Міністерства оборони непридатного майна за завищеними цінами.