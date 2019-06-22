Італійський суд оголосить вирок у справі Марківа 12 липня - ЗМІ

Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив у суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою. Вона тривала шість годин.

За словами адвоката, прокуратура та родина загиблого італійського фотографа намагаються «призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому», повідомляє Громадське.

Адвокат заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Рокеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км. Водночас прокуратура відкидає версію загибелі Рокеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області. Планується, що суд оголосить рішення 12 липня.

Як повідомлялося, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій українських військових підрозділів проти російських бойовиків Гіркіна у місті Слов’янськ Донецької області.

Захист підсудного відкидає всі обвинувачення та наполягає на невинуватості українського військовослужбовця.

Раніше повідомлялось, що італійський прокурор Андреа Дзанончеллі вимагає для засудитиколишнього українського нацгвардійця Марківа 17 років ув’язнення, а від України - кілька мільйонів євро компенсації.

Андреа Рокеллі - фотограф, який загинув 24 травня 2014 року біля пагорба Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді сепаратистами території. Разом із ним був смертельно поранений перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Єдиний, хто вцілів ― французький журналіст Вільям Рогелон, ключовий свідок у справі. Саме на його словах про те, що в журналістів стріляли українські військові, базуються звинувачення проти Марківа.

Фото: сторінка Юрія Касьянова у facebook