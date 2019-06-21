Фігурант "справи Гандзюк" Мангер просить зустрічі з Президентом України

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, фігурант справи про вбивство херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк, просить зустрічі з Президентом України.

Про це Владислав Мангер написав у Facebook.

«Шановний Володимире Олександровичу, якщо Ви гарантуєте права всіх громадян України, то я маю право просити Вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення», - написав Мангер.

Він зазначив, що знає про рішення Володимира Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк і просить незалежного розслідування.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку, і. о. керуючу справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

За підозрою у причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

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25 квітня усі вже відомо, що підозру Мангеру замінили "замовленням завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області у Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох з п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

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У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, пособники Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

Слідчі 19 червня провели обшуки у справі Гандзюк на Херсонщині, зокрема, вдома і в офісі екс-заступника голови ОДА Євгена Рищука, який зареєстрований кандидатом у народні депутати.