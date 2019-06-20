Віктор Гандзюк попросив Зеленського про зустріч. Президент погодився

Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, хоче зустрітися з Президентом України без камер та журналістів.

Про це Віктор Гандзюк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу зустрітися з Президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова, і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві. Балотуючись, Володимире, ви вимагали у Петра Порошенка покарати вбивць Каті. Сьогодні Президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть», - написав Віктор Гандзюк.

Віктор Гандзюк нагадав про масштабну акцію «Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?», що відбулася не лише у містах України, але й за кордоном. Учасники акції звернулись до гаранта Конституції з вимогою «притягти до відповідальності все коло виконавців, замовників, саботажників справи Каті, покласти кінець епосі брехні, безвідповідальності, безкарності».

Згодом Зеленський відповів Віктору Гандзюку у коментарях, погодившись на зустріч.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Всі п'ятеро обвинувачуваних уклали угоди про визнання винуватості.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік погодилися на призначення зловмисникам м'якшого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.

У Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Слідчі 19 червня провели обшуки у справі Гандзюк на Херсонщині, зокрема, вдома та в офісі ексзаступника голови ОДА Євгена Рищука, який зареєстрований як кандидат у народні депутати.