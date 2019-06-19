У Херсоні презентували роман, присвячений Катерині Гандзюк

Письменник Владислав Івченко презентував у Херсоні свій новий роман «Ноги», який присвятив Катерині Гандзюк.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

«Я був постійним читачем постів Каті у Facebook. Вона була для мене прикладом чесності й безкомпромісності. Для неї ніколи не було негативу. Так, вона писала про погане, але завжди знаходила можливість, як все можна було б змінити», - зазначив Івченко.

На презентацію прийшли рідні та друзі Катерини, якій 17 червня виповнилося б 34 роки, а також ті, кого цікавить творчість письменника.

«Чому саме «Ноги»? Головний герой роману повертається з війни без ніг. Це наче символ того, що є речі, які ми починаємо цінувати лише після того, як втратимо», - пояснив автор.

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Роман «Ноги» вже доступний у мережі «Книгарня Є».

31 липня 2018 року в. о. керівника справ виконкому Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.