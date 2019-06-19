Україна та КНР співпрацюватимуть у галузі військової освіти та науки
Йдеться про навчання офіцерів КНР у п'яти військових вузах ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
“З 18 по 20 червня в Україні з робочим візитом перебуває військова делегація Центрального воєнного комітету Китайської Народної Республіки на чолі із заступником начальника Управління професійної освіти Головного управління бойової підготовки Центрального воєнного комітету КНР старшим капітаном першого рангу Чень Чже. Метою заходу є обговорення з китайською делегацією перспектив розвитку співробітництва в галузі військової освіти та науки, підготовки військовослужбовців КНР в українських вищих військових навчальних закладах та розширення такої підготовки на 2019-2021 роки”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час візиту до Національного університету оборони України ім. І.Черняховського було підписано Додаткову угоду до Контракту про підготовку військовослужбовців КНР у військових навчальних закладах Міністерства оборони України. Зокрема, підготовки в Україні у 2019-2021 роках у п’яти вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України офіцерів КНР.
Натомість військові навчальні заклади КНР очікують у 2019 році до себе на навчання п’ять військовослужбовців від Збройних Сил України, повідомляють у прес-службі.
Фото: mil.gov.ua.