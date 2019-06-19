Дні української культури відбулися у Чорногорії

У чорногорському місті Цетинє відбулися Дні української культури.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чорногорії у Facebook.

«16 червня 2019 р. у місті Цетинє за сприяння Міністерства культури Чорногорії відбулися Дні української культури. На заході був присутній мер міста Цетинє А.Кашчелан, представники органів місцевого самоврядування, духовенства, української громадськості, а також учні місцевих закладів освіти», - йдеться у повідомленні.

Під час свята у виконанні чорногорських школярів прозвучав гімн України українською мовою, пісні українських композиторів, лунали вірші українських поетів чорногорською мовою, зокрема Т.Шевченка та Л.Українки.

Учасники події відзначили внесок українців у світову культуру, науку і техніку.

Крім того, були проведені тематичні заходи з нагоди 23-ї річниці Конституції України, під час яких наголошено на нормах Основного Закону України, зокрема щодо європейської ідентичності Українського народу та незворотності європейського та євроатлантичного курсу України.

Фото, відео: Embassy of Ukraine in Montenegro