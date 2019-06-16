Епіфаній привітав вірян із Трійцею

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав християн зі святом Трійці

Слова вітання митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю всіх православних християн з одним із найбільших та найважливіших свят, яке наповнює благодатною радістю наші серця, – зі святою П’ятидесятницею, Днем Святої Трійці, Днем народження Церкви! Ми вдячні Господу, що сьогодні маємо щастя молитися у своїй рідній, незалежній, єдиній помісній Українській православній церкві", - зазначив митрополит Епіфаній.

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Як повідомлялося, у неділю, 16 червня, християни східного обряду святкують День святої Трійці.

Трійця, або як кажуть в народі Зелені свята, після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Святкується завжди у неділю сьомого тижня після Великодня.

Урочисте Богослужіння з нагоди дня Святої Трійці / Фото: Худякова Олена, Укрінформ