Християни східного обряду святкують Трійцю

Християни східного обряду16 червня відзначають одне з найважливіших християнських свят − День Святої Трійці, або П'ятидесятницю.

Трійця − це один з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П'ятидесятниці, але в цьогоріч православні, і католики відзначають свято в один день.

У традиції християнства П'ятидесятниця − це символ здобуття апостолами місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Завіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом з Дівою Марією і вірянами в будинку на пагорбі Сіон.

На голови апостолів у цей день зійшов вогонь, після чого вони, "сповнившись Духа Святого", отримали дар розмовляти на мовах, яких не знали раніше, щоб проповідувати у світі.

У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви.

Церковна служба у свято Святої Трійці − одна з найбільш урочистих і красивих в році: храми у цей день прикрашають зеленими гілками, квітами та травою в знак оновлення.

В цей день віряни прикрашають оселю свіжими паростками берези, любистком, лепехою, м'ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають "зеленим" святом.

Також до Трійці заведено проводити обряди очищення — від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.