Духовна освіта, недільні школи та обряди: Епіфаній розповів про церковні реформи

Церква має відповідати на виклики сьогодення задля того, щоб молоді люди почувалися затишно у храмах.

Про це повідомив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Facebook.

"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священики змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями. Наша православна українська молодь потребує саме таких сучасних та водночас духовних пастирів", - написав предстоятель Православної церкви України.

Він зазначив, що церква не повинна створювати додаткові перепони для відвідування храмів молоддю.

"Тому ми робитимемо належні кроки, щоб церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - зауважив Митрополит Епіфаній.

Та головною, за його словами, є внутрішня реформа, яка полягає в тому, щоб християни жили за Законом Божим.

"В основі нашого життя повинна бути справжня, біблійна любов. Де така любов – там буде Бог, і тоді все буде складатися добре", - наголосив предстоятель ПЦУ.