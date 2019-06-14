Кольорові вихідні: фестиваль Холі та магія Моне

Це будуть дуже спекотні вихідні! Тож ми зібрали у нашій афіші найгарячіші події цих вихідних.

7-ий «Фестиваль фарб Холі»

Що цікавого: «Холі» або «Фестиваль фарб» – індійський народне свято, яке щороку проводиться на честь приходу весни, символізуючи вигнання зла і відродження життя. У серці міста, зберуться представники арт-культур, жителі Києва, гості країни і столиці для того, щоб приєднається до давньої індійської традиції, і розфарбувати один одного всіма кольорами веселки.

Коли: 15 червня 15:00

Де: Кінотеатр «Старт» (вул. Івана Миколайчука, 15а)

Скільки: від 80 грн

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Концерт KISS

Що цікавого: Перший концерт гурту Kiss відбудеться у межах всесвітнього прощальноготуру End Of The Road World Tour.

Коли: 16 червня 19:00

Де: НСК «Олімпійський» (вул. Велика Васильківська, 55)

Скільки: 599 - 2999 грн

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Денна вечірка «Сієста в Арсеналі»

Що цікавого: 16 червня о 17:00 вечірка у дворі Мистецького арсеналу під вибірки музики від Comma. Приходьте, щоб почитати книжкові новинки біля фонтану, обговорити виставки Мистецького арсеналу за склянкою лимонаду, подрімати в гамаку чи на травичці, потанцювати й просто відпочити в затишній атмосфері.

Коли: 16 червня 16:00

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12)

Скільки: Вхід за музейним квитком

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Виставка квітів "Квіткова Еллада"

Що цікавого: На вас чекає: 150 000 квітів, селфі на новому оглядовому майданчику, ярмарок квітів та хендмейду, дитячий парк атракціонів, кінотеатр під відкритим небом, смачний пікнік, майстер-класи, розважальна програма та ще багато сюрпризів.

Коли: 14 червня - 28 липня

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: 75 грн, дитячий – 25 грн.

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Перший сольний концерт Alyona Alyona

Що цікавого: «Моє покоління починає свій рух!», – лунає ехом по схилах Дніпра. Перший сольний концерт реп-сенсації alyona alyona.

Коли: 14 червня 20:00

Де: Клуб «Зеленый театр» (Паркова дорога, 2)

Скільки: 399 - 499 грн

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"Магія імпресіонізму. Моне, Ренуар"

Що цікавого: Декілька тематичних частин занурять вас у фантастичний вир барв та образів. Перший блок буде присвячено одному з засновників імпресіонізму, Клоду Моне. Друга частина виставки – творчість Огюста Ренуара, ще одного з найвідоміших у світі представників імпресіонізму. Третій блок експозиції представить вам яскраву суміш з творів ще декількох представників течії. Хто це буде? Нехай це поки що лишиться сюрпризом.

Коли: з 23 травня

Де: Культурно-мистецький комплекс ARTarea (вул. Софіївська, 11-15)

Скільки: 150 - 200 грн

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Концерт Maruv

Що цікавого: Найбільш обговорювана артистка року представить власне видовищне шоу на одній з найбільших майданчиків столиці.

Коли: 14 червня 20:00

Де: Stereo Plaza (просп. Лобановського, 119)

Скільки: від 590 грн

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Екскурсія кладовищем на Лисій горі

Що цікавого: Вночі під повним місяцем ми запрошуємо вас прогулятися... кладовищем на Лисій горі... Колись тут стояв величезний замок, пізніше – кладовище з красивими усипальницями для багатих киян та Троїцька церква. Тут же зруйнований цвинтар, який вінчає старовинний склеп, та багато містики. Через таку незвичайну історію Лисої (Замкової) гори, у кінці 20 ст. її облюбували неоязичники, відьми та сатаністи.

Коли: 14 червня 20:00

Де: Андріївський узвіз, 13 (біля пам'ятника М. Булгакову)

Скільки: 150 грн.

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Концерт гурту «ЦеШо»

Що цікавого: ЦеШо – соціальне кабаре, музично-психологічний рейв, дзеркало сучасного дня, голос молодої України, банда культурних камікадзе, хор світлого майбутнього. П’ятеро акторів через поєднання музики та театру гостро та сочно досліджують хто ми, де та як живемо. Говорять про виклики сучасної людини, про світ, який нас оточує, який ми щодня зустрічаємо, коли взуваємось і виходимо за поріг дверей.

Коли: 15 - 16 червня 20:00

Де: Центр Сучасного Мистецтва «ДАХ» (вул. Велика Василькiвська, 136)

Скільки: 300 грн

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Фестиваль «Ostrov Festival 2019»

Що цікавого: Фестиваль OSTROV після торішніх гастролей на узбережжі Чорного моря повертається додому в столицю! Улюблений острів посеред Дніпра готується прийняти любителів музики і танців на довгий вікенд. Уже сьомий рік фестиваль радує меломанів і тусовщиків органічним лайн-апом із цікавих музикантів і артистів, а також представниками кращих лейблів, промо команд і ком’юніті української електронної сцени. Потужна енергетика природи, химерні декорації, звук, здатний проникати в кожну клітину організму і танці.

Коли: 15 - 17 червня

Де: Secret Place

Скільки: від 1150 грн

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Маркет "Всі. Свої. Фольк Фешн"

Що цікавого: Льон, солома, джут, шовк і котон. Орнаменти і вишивка, пір'я, вовна та стрічки. Легкі сукні, туніки і пончо, накидки, шалики, традиційні блузи, фартухи, кімоно, роби і каптани – речі, ніби зібрані зі всіх куточків світу, але зроблені українськими дизайнерами, готові подарувати вам справжнє уявлення про себе.

Коли: 15 – 17 червня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна,12)

Скільки: Вхід вільний

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Фестиваль «Белые Ночи»

Що цікавого: Арт-завод Платформа перетвориться на версальський палац – з пишними сукнями, витонченими дамами, лакеями і з танцями до ранку. Найбільш атмосферний нічний фестиваль Києва пройде вже уп’яте.

Коли: 14 червня 21:00

Де: Арт-завод «Платформа» (вул. Біломорська, 1)

Скільки: 700 - 900 грн

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Концерт «Класик пікнік. Сінема»

Що цікавого: На концерті класичної музики «Класик пікнік. Сінема» прозвучать відомі шедеври світової класики, що стали саундтреками до кінофільмів. У програмі – виступ Творчої майстерні Мирослави Которович та камерного ансамблю «Артехатта».

Коли: 14 червня 19:00

Де: Парк ім. Тараса Шевченка

Скільки: Вхід вільний

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ПрайдКіно

Що цікавого: Цього року зроблено акцент на фільмах, де переплітаються та співіснують множинні індивідуальні ідентичності, де дискримінації химерно нашаровуються одна на одну, змушуючи героїв і героїнь протистояти не лише гомофобії та трансфобії, але й патріархальним пережиткам, гендерним стереотипам, релігійним догмам і ксенофобії. Також представлено унікальний кіноальманах українських ЛГБТ+ та квір-стрічок, підготовлений Molodist Kyiv International Film Festival.

Коли: 16 червня 14:00 – 17 червня 21:00

Де: IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8)

Скільки: Вхід вільний і без реєстрації

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Вечірки «June Night Trilogy»

Що цікавого: Буде докладено зусиль з розхитування тіл у просторі. Смакуйте коктейлі і розслабляйтесь – ноги самі принесуть вас на танцпол.

Коли: 14 - 16 червня

Де: ЮБК (Труханів острів)

Скільки: від 100 грн

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Йога у Музеї

Що цікавого: Тільки уяви: ти прокидаєшся зранку, п'єш каву та йдеш займатися йогою у головному музеї країни. У ранкові години, в які музей ніколи раніше не відкривав своїх дверей для відвідувачів. Після практики на тебе чекає унікальна можливість побачити картини, котрі дістали з запасників лише для тебе. Знайомство з мистецтвом, глибоке та усвідомлене, супроводжується чайною церемонією

Коли: 15 червня 08:30-11:30

Де: Національний художній музей України (вул. Михайла Грушевського, 6)

Скільки: 500 грн.

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Плогінг на Дніпровській набережній – бігаєм та прибираєм разом!

Що цікавого: Якщо ви досі не чули слово «плогінг», саме час розвідати і спробувати, адже це не просто парковий марафон, а пробіжка, що робить місто чистішим! Наші плогери долатимуть дистанцію 2-4 км по ґрунту, траві, узбіччю та узліссю, щоб зробити занедбану ділянку Дніпровської набережної охайною та придатною для відпочинку.

Коли: 15 червня 11:00

Де: Дніпровська набережна

Скільки: Не вказано

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